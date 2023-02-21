Artem Gabelok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Gabelok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Gabelok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Gabelok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Gabelok 2 Ocak 1995 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Габелок Артем Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Gabelok Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Gabelok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 28 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Gabelok'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Gabelok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artemhabelok/

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Artem Gabelok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Gabelok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Gabelok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Gabelok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar 3

1 Ocak 2015 yılında Shakhtar II

24 Şubat 2017 yılında Spartaks

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2018 yılında Vorskla Poltava

1 Eylül 2020 yılında Pyunik Erivan

28 Şubat 2021 yılında Metalist 1925

Artem Gabelok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Gabelok şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Artem Gabelok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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