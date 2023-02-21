Beka Vachiberadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Vachiberadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Vachiberadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Vachiberadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Vachiberadze 5 Mart 1996 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gürcistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da ბექა ვაჩიბერაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Vachiberadze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Beka Vachiberadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Beka Vachiberadze'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beka Vachiberadze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bekavachiberadze/

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Beka Vachiberadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Vachiberadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Beka Vachiberadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Vachiberadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2013 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar 3

19 Ağustos 2014 yılında Shakhtar U19

26 Ağustos 2015 yılında Betis B

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2018 yılında RFS

26 Temmuz 2019 yılında Lommel SK

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2021 yılında Chornomorets

18 Mart 2022 yılında Torpedo Kutaisi

30 Haziran 2022 yılında Chornomorets

9 Eylül 2022 yılında Metalist 1925

Beka Vachiberadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Vachiberadze şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beka Vachiberadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chornomorets Odessa (2009-2011), Shakhtar Donetsk (2012-2013)

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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