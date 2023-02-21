Andriy Chyruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Chyruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Chyruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Chyruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Chyruk 8 Ocak 2001 tarihinde Rivne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чирук Андрій Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Chyruk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andriy Chyruk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Chyruk'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Chyruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Chyruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Chyruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Chyruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Shakhtar U19

1 Kasım 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2022 yılında Metalist 1925

Andriy Chyruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Chyruk şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Veres Rivne (2011), Metalist Kharkiv (2013-2016), Dynamo Kyiv (2017), Shakhtar Donetsk (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.