Vitaliy Ponomar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Ponomar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Ponomar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Ponomar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Ponomar 31 Mayıs 1990 tarihinde Kupyansk, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пономар Віталій Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Ponomar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vitaliy Ponomar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Ponomar'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Ponomar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/ponomar_1990/

Vitaliy Ponomar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Ponomar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitaliy Ponomar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Ponomar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında PFK Oleksandria

31 Aralık 2009 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2010 yılında FK Poltava

30 Haziran 2010 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2010 yılında Shakhtar S.

1 Temmuz 2013 yılında UkrAgroKom

21 Temmuz 2014 yılında FK Oleksandriya

19 Temmuz 2019 yılında Volyn Lutsk

1 Mart 2020 yılında Torpedo Kutaisi

21 Ocak 2021 yılında Metalist 1925

Vitaliy Ponomar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Ponomar şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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