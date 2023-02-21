Dmytro Kapinus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kapinus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Kapinus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Kapinus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Kapinus 28 Nisan 2003 tarihinde Cherkasy şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Капінус Дмитро Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Kapinus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PART of the GAME yapmaktadır. Dmytro Kapinus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Kapinus'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Kapinus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Kapinus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Kapinus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Kapinus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar U19

1 Ağustos 2020 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

1 Ocak 2022 yılında Metalist 1925

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Dmytro Kapinus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Kapinus şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro Kapinus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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