Denys Sydorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Sydorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Sydorenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denys Sydorenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denys Sydorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Sydorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Sydorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Sydorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Sydorenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Sydorenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Sydorenko 18 Nisan 1989 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сидоренко Денис Борисович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Sydorenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Valiachmetov yapmaktadır. Denys Sydorenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Denys Sydorenko'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Sydorenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Sydorenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Denys Sydorenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Sydorenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Metalist II

1 Temmuz 2008 yılında Dnister

31 Aralık 2008 yılında Metalist II

1 Ağustos 2010 yılında SK Tavriya II

31 Aralık 2010 yılında Metalist II

1 Temmuz 2011 yılında Gelios Kharkiv

2 Mart 2015 yılında Metalist

15 Şubat 2016 yılında Gelios Kharkiv

30 Haziran 2016 yılında Metalist

1 Temmuz 2016 yılında Gelios Kharkiv

6 Temmuz 2018 yılında Metalist 1925

Denys Sydorenko kimdir

Denys Sydorenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Sydorenko şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Denys Sydorenko nereli

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