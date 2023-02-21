İvan Kovalenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kovalenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kovalenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kovalenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kovalenko 10 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коваленко Іван Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kovalenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Kovalenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. İvan Kovalenko'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Kovalenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kovalenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kovalenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kovalenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SK Metalist

1 Ekim 2016 yılında Metalist Unior

1 Ocak 2017 yılında Metalist 1925

İvan Kovalenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kovalenko şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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