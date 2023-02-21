Maksym Zhychykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Zhychykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Zhychykov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Zhychykov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Zhychykov 7 Kasım 1992 tarihinde Krasnopavlivka, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Жичиков Максим Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Zhychykov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Zhychykov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maksym Zhychykov'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Zhychykov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Zhychykov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksym Zhychykov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Zhychykov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Shakhtar II

9 Temmuz 2013 yılında Zorya Luhansk

31 Aralık 2013 yılında Shakhtar II

24 Temmuz 2014 yılında PFK Sumy

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar II

16 Ocak 2015 yılında Illichivets

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

14 Temmuz 2016 yılında FK Oleksandriya

31 Aralık 2016 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2017 yılında Illichivets

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar II

22 Temmuz 2017 yılında Jonava

1 Eylül 2017 yılında MFK Mykolaiv

1 Şubat 2018 yılında FK Poltava

4 Ağustos 2018 yılında Kokkolan PV

22 Şubat 2019 yılında Arsenal Kyiv

16 Ağustos 2019 yılında FK Minaj

27 Ağustos 2020 yılında Metalist 1925

Maksym Zhychykov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Zhychykov şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.