Yaroslav Martynyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Martynyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Martynyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Martynyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Martynyuk 20 Şubat 1989 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мартинюк Ярослав Петрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Martynyuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Yaroslav Martynyuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Martynyuk'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Martynyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Martynyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav Martynyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Martynyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Karpaty II

1 Ocak 2010 yılında Karpaty

1 Mart 2013 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2013 yılında Karpaty

24 Şubat 2015 yılında Soligorsk

1 Şubat 2016 yılında AGMK Olmaliq

12 Temmuz 2016 yılında Ermis Aradippou

24 Temmuz 2019 yılında Rukh Lviv

10 Temmuz 2022 yılında Metalist 1925

Yaroslav Martynyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Martynyuk şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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