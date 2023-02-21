Vladyslav Dmytrenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Dmytrenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Dmytrenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Dmytrenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Dmytrenko 24 Mayıs 2000 tarihinde Lutsk, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дмитренко Владислав Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Dmytrenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFC SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Vladyslav Dmytrenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Dmytrenko'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Dmytrenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Dmytrenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Dmytrenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Dmytrenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Volyn Lutsk II

14 Temmuz 2017 yılında Volyn Lutsk

14 Ağustos 2018 yılında Vikt. Köln U19

23 Temmuz 2019 yılında Metalist 1925

Vladyslav Dmytrenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Dmytrenko şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladyslav Dmytrenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Volyn Lutsk

Ukrayna U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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