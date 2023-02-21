Kostyantyn Bychek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostyantyn Bychek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostyantyn Bychek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostyantyn Bychek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostyantyn Bychek 21 Nisan 2000 tarihinde Bila Tserkva, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бичек Костянтин Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostyantyn Bychek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Kostyantyn Bychek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kostyantyn Bychek'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kostyantyn Bychek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostyantyn Bychek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kostyantyn Bychek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostyantyn Bychek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Ol. Donetsk U19

11 Nisan 2019 yılında Karpaty II

4 Eylül 2020 yılında Karpaty

23 Temmuz 2021 yılında Nyva Ternopil

15 Ağustos 2022 yılında Metalist 1925

Kostyantyn Bychek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostyantyn Bychek şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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