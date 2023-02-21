Dmytro Kravchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Kravchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Kravchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Kravchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Kravchenko 25 Şubat 1995 tarihinde Poltava şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравченко Дмитро Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Kravchenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dmytro Kravchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Dmytro Kravchenko'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Kravchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Kravchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Kravchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Kravchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vorskla Poltava

28 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2020 yılında Metalist 1925

Dmytro Kravchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Kravchenko şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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