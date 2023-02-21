İgor Kurylo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kurylo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Kurylo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kurylo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Kurylo 3 Mayıs 1993 tarihinde Zboriv, Ternopil Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Курило Ігор Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Kurylo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Valiachmetov yapmaktadır. İgor Kurylo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Kurylo'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Kurylo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Kurylo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Kurylo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Kurylo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Ternopil

9 Ağustos 2017 yılında Agrobiznes V.

10 Temmuz 2022 yılında Metalist 1925

İgor Kurylo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Kurylo şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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