Yuriy Potimkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Potimkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Potimkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Potimkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Potimkov 1 Ağustos 2002 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Потімков Юрій Стефанович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Potimkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuriy Potimkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Potimkov'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuriy Potimkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Potimkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuriy Potimkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Potimkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında Metalist 1925

1 Ağustos 2022 yılında Metalist 1925

Yuriy Potimkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Potimkov şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Metalist Kharkiv (2014-2016), Arsenal Kharkiv (2016), Metalist Kharkiv (2017-2018), Metalist 1925 Kharkiv (2018-2019), Avangard Kharkiv (2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.