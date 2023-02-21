Mykhaylo Rudavskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Rudavskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykhaylo Rudavskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykhaylo Rudavskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykhaylo Rudavskyi 26 Mayıs 2001 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рудавський Михайло Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykhaylo Rudavskyi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mykhaylo Rudavskyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mykhaylo Rudavskyi'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mykhaylo Rudavskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykhaylo Rudavskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykhaylo Rudavskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykhaylo Rudavskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

30 Temmuz 2021 yılında FK Vovchansk

15 Ağustos 2022 yılında Metalist 1925

Mykhaylo Rudavskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykhaylo Rudavskyi şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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KhTZ Kharkiv (2013), UFK Kharkiv (2014), Metalist Kharkiv (2015-2016), Shakhtar Donetsk (2016-2018)

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