Andriy Remenyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Remenyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Remenyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Remenyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andriy Remenyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Remenyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Remenyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Remenyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Remenyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Remenyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Remenyuk 3 Şubat 1999 tarihinde Gnivan, Vinnytsya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ременюк Андрій Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Remenyuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Andriy Remenyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andriy Remenyuk'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Remenyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Remenyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Remenyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Remenyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Karpaty U19

1 Ocak 2018 yılında Karpaty II

31 Ağustos 2018 yılında Rukh Vynnyky

31 Aralık 2018 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty

20 Ağustos 2019 yılında FK Kalush

31 Temmuz 2020 yılında Karpaty

16 Ekim 2020 yılında Kryvbas

23 Temmuz 2021 yılında Metalist 1925

Andriy Remenyuk kimdir

Andriy Remenyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Remenyuk şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UFK Lviv

Andriy Remenyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U20 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andriy Remenyuk nereli

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