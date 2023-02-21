Mykhaylo Shershen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Shershen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykhaylo Shershen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykhaylo Shershen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykhaylo Shershen 27 Nisan 1995 tarihinde Zmiiv, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шершень Михайло Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykhaylo Shershen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lykholat Mykola yapmaktadır. Mykhaylo Shershen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mykhaylo Shershen'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykhaylo Shershen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykhaylo Shershen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykhaylo Shershen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykhaylo Shershen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında Kremin

30 Haziran 2016 yılında Zorya II

17 Temmuz 2017 yılında Avangard K.

30 Haziran 2018 yılında Zorya II

1 Temmuz 2018 yılında Avangard K.

30 Haziran 2019 yılında Zorya II

11 Temmuz 2019 yılında Metalist 1925

Mykhaylo Shershen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykhaylo Shershen şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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