Yevgeniy Tkachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Tkachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Tkachuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgeniy Tkachuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgeniy Tkachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Tkachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Tkachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Tkachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Tkachuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Tkachuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Tkachuk 27 Haziran 1991 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ткачук Євгеній Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Tkachuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgeniy Tkachuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 21 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Tkachuk'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Tkachuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Tkachuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgeniy Tkachuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Tkachuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vorskla II

1 Eylül 2011 yılında Vorskla Poltava

1 Ocak 2016 yılında Zorya Luhansk

1 Ocak 2017 yılında Irtysh

3 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2017 yılında Stal Kamyanske

26 Ocak 2018 yılında Shakhter K.

21 Şubat 2021 yılında Metalist 1925

Yevgeniy Tkachuk kimdir

Yevgeniy Tkachuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Tkachuk şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Yevgeniy Tkachuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yevgeniy Tkachuk nereli

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