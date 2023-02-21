İgor Potimkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Potimkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Potimkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Potimkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Potimkov 17 Ekim 2003 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Потімков Ігор Стефанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Potimkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Potimkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Potimkov'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Potimkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Potimkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Potimkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Potimkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2021 yılında Metalist 1925

1 Temmuz 2022 yılında Metalist 1925

İgor Potimkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Potimkov şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Metalist Kharkiv (2016-2018), Metalist 1925 Kharkiv (2018-2020), Avangard Kharkiv (2020-2021)

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