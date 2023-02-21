Oleg Mozil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Mozil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Mozil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Mozil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Mozil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Mozil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Mozil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Mozil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Mozil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Mozil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Mozil 7 Nisan 1996 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мозіль Олег Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Mozil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oleg Mozil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Mozil'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Mozil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Mozil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleg Mozil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Mozil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2014 yılında Karpaty II

2 Mart 2017 yılında Bukovyna

30 Haziran 2017 yılında Karpaty II

2 Mart 2018 yılında PFC Lviv

30 Haziran 2018 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2018 yılında FK Polissya

23 Haziran 2020 yılında Agrobiznes V.

9 Ağustos 2022 yılında Metalist 1925

Oleg Mozil kimdir

Oleg Mozil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Mozil şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Mozil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleg Mozil nereli

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