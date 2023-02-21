Rostyslav Rusyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rostyslav Rusyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rostyslav Rusyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rostyslav Rusyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rostyslav Rusyn 26 Ekim 1995 tarihinde Zhydachiv, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Русин Ростислав Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rostyslav Rusyn Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Rostyslav Rusyn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rostyslav Rusyn'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rostyslav Rusyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rostyslav Rusyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rostyslav Rusyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rostyslav Rusyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar II

24 Şubat 2017 yılında Spartaks

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

9 Ağustos 2018 yılında Rukh Vynnyky

3 Temmuz 2021 yılında Metalist 1925

Rostyslav Rusyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rostyslav Rusyn şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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