Ayrton Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Costa 12 Temmuz 1999 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ayrton Enrique Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Costa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Ayrton Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ayrton Costa'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayrton Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ayrtoncosta32/

Ayrton Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayrton Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayrton Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep'te II

1 Eylül 2020 yılında Independiente

9 Haziran 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Independiente

Ayrton Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Costa şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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