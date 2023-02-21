Ben Margetson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Margetson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Margetson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Margetson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Margetson 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ben Williams-Margetson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Margetson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben Margetson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Margetson'nin Pontypridd United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Margetson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Margetson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Margetson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Margetson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cardiff U21

14 Ocak 2021 yılında Sutton Utd

3 Mart 2021 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2021 yılında Swansea U21

9 Şubat 2022 yılında Bromley

18 Mart 2022 yılında Welling Utd.

31 Mayıs 2022 yılında Bromley

3 Ağustos 2022 yılında Kidderminster

31 Ocak 2023 yılında Pontypridd

Ben Margetson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Margetson şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Ben Margetson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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