Tom Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Davies 11 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Alfred Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Davies Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gen-Z Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Davies'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Pontypridd

31 Mayıs 2023 yılında Cardiff U21

Tom Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Davies şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Tom Davies Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U19 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U18 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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