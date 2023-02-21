Ashley Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashley Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashley Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashley Morris 31 Temmuz 1984 tarihinde Tredegar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Galler uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashley Morris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ashley Morris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ashley Morris'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ashley Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashley Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ashley Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashley Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Llanelli

1 Temmuz 2012 yılında Bala

9 Ocak 2020 yılında Penybont

30 Haziran 2020 yılında Bala

1 Temmuz 2020 yılında Penybont

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Ashley Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashley Morris şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.