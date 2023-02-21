Clayton Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clayton Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clayton Green adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clayton Green Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clayton Green 27 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clayton Green Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clayton Green'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clayton Green Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clayton Green isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clayton Green Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clayton Green futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2015 yılında Frome Town

1 Temmuz 2017 yılında Barry Town

8 Ocak 2018 yılında Carmarthen

31 Mayıs 2018 yılında Barry Town

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Clayton Green Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clayton Green şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Clayton Green Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 8 numaralı formasıyla 19 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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