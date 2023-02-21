Kieran Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Lewis 26 Haziran 1993 tarihinde Church Village şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Kieran John Lewis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Lewis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kieran Lewis'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2018 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2020 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Kieran Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Lewis şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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