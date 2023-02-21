Kurtis Rees kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kurtis Rees Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kurtis Rees adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kurtis Rees Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kurtis Rees 14 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Kurtis David Rees şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kurtis Rees Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kurtis Rees'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kurtis Rees Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kurtis Rees isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kurtis Rees Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kurtis Rees futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2019 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Kurtis Rees Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kurtis Rees şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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