Owain Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owain Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owain Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owain Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owain Jones 1 Ekim 1996 tarihinde Ammanford şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Owain Rhys Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owain Jones Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER GLOBAL SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Owain Jones'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Owain Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owain Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Owain Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owain Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Swansea U21

31 Ocak 2017 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2017 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2018 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2018 yılında Nuneaton

19 Ekim 2018 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2020 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Owain Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owain Jones şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Owain Jones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Swansea City

Galler U19 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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