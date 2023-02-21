James Bloom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Bloom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Bloom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Bloom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Bloom 11 Ağustos 1991 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Bloom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Bloom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. James Bloom'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Bloom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Bloom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Bloom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Bloom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Falkirk FC U20

1 Ocak 2010 yılında Alloa Athletic

1 Şubat 2010 yılında Falkirk FC U20

1 Temmuz 2010 yılında Falkirk FC

1 Ocak 2011 yılında Alloa Athletic

1 Mayıs 2011 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2011 yılında Gloucester

1 Ocak 2012 yılında Port Talbot

30 Ocak 2014 yılında Newtown

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2016 yılında Cinderford

1 Temmuz 2018 yılında Mangotsfield

1 Temmuz 2019 yılında Pontypridd

James Bloom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Bloom şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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