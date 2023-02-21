Jarrad Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarrad Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarrad Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarrad Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarrad Wright 13 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jarrad Lee Wright şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarrad Wright Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jarrad Wright'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jarrad Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarrad Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jarrad Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarrad Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2020 yılında Cambrian & C.

7 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Jarrad Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarrad Wright şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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