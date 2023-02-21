Jack Karadogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Karadogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Karadogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Karadogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Karadogan 4 Şubat 2004 tarihinde Newport şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Galler,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Jack Can Karadogan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Karadogan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Integral Sports Management yapmaktadır. Jack Karadogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Karadogan'nin Pontypridd United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Karadogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/karadoganjosh

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http://www.instagram.com/jack.karadogan/

Jack Karadogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Karadogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Karadogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Karadogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında Newport U18

1 Temmuz 2022 yılında Newport County

20 Ocak 2023 yılında Pontypridd

31 Mayıs 2023 yılında Newport County

Jack Karadogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Karadogan şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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