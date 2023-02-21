Luke Cummings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Cummings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Cummings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Cummings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Cummings 25 Ekim 1991 tarihinde Merthyr Tydfil şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Luke Owen Cummings şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Cummings Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Cummings, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Cummings'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Cummings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Cummings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Cummings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Cummings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Neath

1 Temmuz 2012 yılında Bath City

4 Ocak 2013 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2019 yılında Barry Town

31 Ocak 2022 yılında Merthyr Town

30 Haziran 2022 yılında Barry Town

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Luke Cummings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Cummings şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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