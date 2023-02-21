Ben Ahmun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Ahmun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Ahmun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Ahmun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Ahmun 2 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Ahmun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Ahmun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Ahmun'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Ahmun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Ahmun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Ahmun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Ahmun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında STM Sports

1 Temmuz 2020 yılında Penybont

5 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Ben Ahmun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Ahmun şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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