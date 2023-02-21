Lee Baldock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Baldock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Baldock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Baldock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Baldock 19 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Lee Anthony Baldock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Baldock Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lee Baldock'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Baldock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Baldock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Baldock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Baldock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2017 yılında Port Talbot

1 Temmuz 2018 yılında Pontypridd

Lee Baldock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Baldock şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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