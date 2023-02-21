Harry İrving kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry İrving Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry İrving adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry İrving Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry İrving {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry İrving Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına - tarihinde katılmıştır. Harry İrving'nin Pontypridd United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry İrving Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry İrving isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry İrving Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry İrving futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Trethomas

31 Mayıs 2022 yılında Pontypridd

27 Ağustos 2022 yılında Trethomas

5 Ocak 2023 yılında Pontypridd

Harry İrving Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry İrving şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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