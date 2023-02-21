Corey Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corey Jenkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corey Jenkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corey Jenkins 14 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Corey Lee Jenkins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corey Jenkins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Corey Jenkins'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Corey Jenkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corey Jenkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Corey Jenkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corey Jenkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Goytre United

1 Temmuz 2013 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2014 yılında Merthyr Town

10 Temmuz 2021 yılında Pontypridd

Corey Jenkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corey Jenkins şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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