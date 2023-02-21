Joe Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Evans 26 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Evans şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Evans Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Evans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Evans'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2019 yılında Cardiff Met

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Joe Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Evans şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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