Jordan Knott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Knott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Knott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Knott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Knott 13 Eylül 1993 tarihinde Newport şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Knott Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Knott'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Knott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Knott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Knott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Knott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2020 yılında Taffs Well

1 Temmuz 2021 yılında Pontypridd

Jordan Knott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Knott şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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