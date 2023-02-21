James Saddler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Saddler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Saddler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Saddler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Saddler 11 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da James William Saddler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Saddler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. James Saddler'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Saddler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Saddler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Saddler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Saddler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Penybont

1 Temmuz 2020 yılında Pontypridd

James Saddler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Saddler şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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