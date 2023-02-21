Luke Gullick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Gullick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Gullick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Gullick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Gullick 24 Ekim 1986 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Trinidad ve Tobago uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Gullick Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Luke Gullick'nin Pontypridd United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Gullick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Gullick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Gullick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Gullick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SJ Jabloteh

20 Ocak 2012 yılında Chippenham

1 Temmuz 2014 yılında Pontypridd

Luke Gullick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Gullick şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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