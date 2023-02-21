Dave Vincent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Vincent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Vincent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Vincent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Vincent 17 Haziran 1990 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da David James Alexander Vincent şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Vincent Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dave Vincent'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dave Vincent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Vincent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dave Vincent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Vincent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Port Talbot

1 Ocak 2016 yılında Carmarthen

1 Ocak 2020 yılında Pontypridd

Dave Vincent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Vincent şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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