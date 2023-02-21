Harrison Bright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Bright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Bright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Bright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Bright 23 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Harrison William Bright şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Bright Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cobalt Sports Management yapmaktadır. Harrison Bright, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Harrison Bright'nin Pontypridd United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harrison Bright Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/harrybright11

http://www.instagram.com/harrison_8_/

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Harrison Bright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Bright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Harrison Bright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Bright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2020 yılında Newport U18

1 Temmuz 2022 yılında Newport County

30 Ocak 2023 yılında Pontypridd

31 Mayıs 2023 yılında Newport County

Harrison Bright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Bright şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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