Eliot Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliot Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliot Richards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliot Richards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliot Richards 10 Eylül 1991 tarihinde New Tredegar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Eliot Allen Richards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliot Richards Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eliot Richards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eliot Richards'nin Pontypridd United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eliot Richards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eliot Richards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eliot Richards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliot Richards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bristol Rovers

7 Şubat 2014 yılında Exeter City

31 Mayıs 2014 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2014 yılında Tranmere Rovers

2 Şubat 2015 yılında Cheltenham

4 Nisan 2016 yılında TB Rowdies

3 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2016 yılında Weston-super-M.

21 Ekim 2016 yılında Merthyr Town

20 Kasım 2017 yılında Hereford

20 Ağustos 2019 yılında Merthyr Town

10 Eylül 2020 yılında Barnet

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2021 yılında Merthyr Town

31 Ağustos 2022 yılında Pontypridd

Eliot Richards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliot Richards şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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