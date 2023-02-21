Danny Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Williams 18 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jack Daniel Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pontypridd United futbol takımında oynamaktadır. Pontypridd United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Williams'nin Pontypridd United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DanJWilliams10

http://www.instagram.com/dannywilliams8/

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Danny Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında Haverfordwest

31 Ocak 2019 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2020 yılında Haverfordwest

30 Haziran 2021 yılında Cardiff U21

28 Ağustos 2021 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2022 yılında Pontypridd

Danny Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Williams şuan Pontypridd United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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