Bobby Beaumont kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Beaumont Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobby Beaumont adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobby Beaumont Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobby Beaumont 25 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Bobby Beaumont-Broadhead şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobby Beaumont Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bobby Beaumont'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bobby Beaumont Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bobbybeaumont_/

Bobby Beaumont Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobby Beaumont isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bobby Beaumont Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobby Beaumont futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2020 yılında Sunderland U23

1 Eylül 2021 yılında Caernarfon

4 Ağustos 2022 yılında Flint Town

Bobby Beaumont Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobby Beaumont şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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