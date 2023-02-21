Zack Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zack Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zack Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zack Clarke 25 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zack Clarke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zack Clarke'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zack Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zack Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zack Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zack Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Chester

7 Ağustos 2021 yılında Leek Town FC

4 Eylül 2021 yılında Chester

8 Eylül 2021 yılında Clitheroe

2 Aralık 2021 yılında Chester

3 Aralık 2021 yılında Atherton Collieries

1 Ocak 2022 yılında Chester

1 Şubat 2022 yılında Atherton Collieries

1 Mart 2022 yılında Chester

29 Temmuz 2022 yılında Runcorn Linnets

1 Ocak 2023 yılında Chester

10 Ocak 2023 yılında Flint Town

31 Mayıs 2023 yılında Chester

Zack Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zack Clarke şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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