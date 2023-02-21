Harry Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Owen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Owen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Owen 14 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Owen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Owen'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Owen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Owen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Owen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Owen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Connah's Quay

31 Ocak 2022 yılında Ruthin

31 Mayıs 2022 yılında Connah's Quay

26 Temmuz 2022 yılında Flint Town

31 Mayıs 2023 yılında Connah's Quay

Harry Owen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Owen şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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