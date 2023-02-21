Jordan Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Carroll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Carroll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Carroll 24 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Carroll Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VISUM SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Carroll'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Carroll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Carroll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Carroll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Carroll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bohs U19

1 Ocak 2019 yılında Rovers U19

1 Ocak 2020 yılında Athlone Town

16 Temmuz 2021 yılında Radcliffe

26 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Jordan Carroll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Carroll şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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