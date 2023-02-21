Dawid Szczepaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Szczepaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dawid Szczepaniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dawid Szczepaniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dawid Szczepaniak 13 Nisan 2000 tarihinde Nowy Sacz şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dawid Piotr Szczepaniak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dawid Szczepaniak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dawid Szczepaniak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dawid Szczepaniak'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dawid Szczepaniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dawid Szczepaniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dawid Szczepaniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dawid Szczepaniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UKS SMS U19

1 Temmuz 2016 yılında Airbus UK U19

1 Temmuz 2017 yılında Airbus UK

23 Temmuz 2018 yılında FC Morecambe

24 Temmuz 2019 yılında Wrexham

1 Temmuz 2020 yılında Cefn Druids

30 Haziran 2021 yılında Wrexham

5 Ağustos 2022 yılında Flint Town

Dawid Szczepaniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dawid Szczepaniak şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dunajec Nowy Sacz (-12/2012), Sandecja Nowy Sacz (01/2013-2014), UKS SMS Lodz (2014-2016), Airbus UK Broughton (2016-2017)

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